ВТБ Мобайл расширил географию присутствия до 50 регионов России

В 2025 году оператор мобильной связи ВТБ Мобайл существенно расширил своё покрытие, получив лицензии на предоставление услуг еще в 20 субъектах России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Теперь клиентами оператора могут стать жители 50 регионов страны. Новые подключения стали доступны в Курганской, Орловской, Рязанской областях, в Республике Хакасия и других регионах. По словам генерального директора ВТБ Мобайл Артема Полозенко, расширение географии присутствия является ключевым этапом в стратегии развития компании. SIM-карты ВТБ Мобайл выдаются во всех региональных отделениях ВТБ, обслуживающих физических лиц. В большинстве регионов у клиентов есть возможность заказать онлайн-доставку через ВТБ Онлайн или на сайте оператора.

«В планах компании — запуск сети ещё в десятках регионов в течение ближайших двух лет, а также развитие новых цифровых сервисов для абонентов и корпоративных клиентов. Мы видим большой потенциал в регионах, где востребованы конкурентоспособные тарифы ВТБ Мобайл в сочетании с банковскими продуктами. Это позволяет клиентам не только экономить на тратах на связь, но и получать выгодные предложения при использовании финансовых сервисов», — сообщил Полозенко.

По его словам, за последний год усилился тренд среди банковских виртуальных операторов (MVNO) на увеличение количества конвергентных продуктов, когда абоненты оператора получают более выгодные ставки по сберегательным продуктам, сниженные — по кредитным, или иные бонусы и привилегии в экосистеме банка. Также Полозенко отмечает растущий спрос от B2B-направления. MVNO активно развивают корпоративные решения, особенно для малого и среднего бизнеса, и предлагают гибкие тарифы.

Клиенты ВТБ Мобайл могут совершать безлимитные звонки внутри сети и получать бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции даже за границей и при нулевом балансе. Безопасность мобильной связи обеспечивается защитой от мошеннических и спам-звонков, а также отсутствием платных подписок и любых непредвиденных списаний.

ВТБ Мобайл — это российский виртуальный оператор связи, с 2018 г. работающий на базе инфраструктуры t2. Услуги связи абонентам ВТБ Мобайл предоставляются на всей территории России, а также в роуминге