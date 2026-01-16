В Telegram обнаружили мошеннические схемы с игрой Emoji Stake

Специалисты по кибербезопасности зафиксировали массовые обращения россиян, пострадавших от мошеннической схемы, связанной с новой функцией Telegram. Об этом сообщили «Известия». В конце декабря в мессенджере появился бот Emoji Stake, позволяющий играть в кости на криптовалюту TON.

Специалисты по кибербезопасности зафиксировали массовые обращения россиян, пострадавших от мошеннической схемы, связанной с новой функцией Telegram. Об этом сообщили «Известия».

В конце декабря в мессенджере появился бот Emoji Stake, позволяющий играть в кости на криптовалюту TON. Практически сразу злоумышленники начали создавать клоны сервиса.

По словам руководителя компании «Интернет-Розыск» Игоря Бедерова, количество обращений от пострадавших стремительно растет. Пользователей привлекают агрессивной рекламой с обещаниями быстрого заработка, однако в большинстве случаев участие в подобных проектах заканчивается потерей средств. За последний месяц упоминания Emoji Stake в русскоязычных и англоязычных Telegram-каналах исчисляются десятками тысяч.

Кратный рост запросов и появление множества каналов, групп и ботов с названием Emoji Stake и его вариациями подтвердил и руководитель департамента развития и архитектуры «Кросс технолоджис» Евгений Балк. По его оценке, потенциальными жертвами схемы могут стать до 150-200 тысяч человек. Уже выявлены десятки публичных ресурсов, не считая закрытых сообществ.