Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
30 минут назад
164
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 743
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 542
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 766
В Рязанской области участнику СВО отказали в перерасчете выплат по безработице
По данным прокуратуры, с мая 2025 года жителю Старожиловского районе было назначено минимальное пособие по безработице из-за отсутствия данных о его прежнем заработке. Несмотря на предоставление всех требуемых документов в центр занятости, перерасчет суммы социальной выплаты произведен не был. Военнослужащий обратился в прокуратуру. Специалисты обратились в суд, который поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

