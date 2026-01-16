В Рязанской области участнику СВО отказали в перерасчете выплат по безработице

По данным прокуратуры, с мая 2025 года жителю Старожиловского районе было назначено минимальное пособие по безработице из-за отсутствия данных о его прежнем заработке. Несмотря на предоставление всех требуемых документов в центр занятости, перерасчет суммы социальной выплаты произведен не был. Военнослужащий обратился в прокуратуру. Специалисты обратились в суд, который поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

В Рязанской области участнику СВО отказали в перерасчете выплат по безработице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным прокуратуры, с мая 2025 года жителю Старожиловского районе было назначено минимальное пособие по безработице из-за отсутствия данных о его прежнем заработке. Несмотря на предоставление всех требуемых документов в центр занятости, перерасчет суммы социальной выплаты произведен не был.

Военнослужащий обратился в прокуратуру. Специалисты обратились в суд, который поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил исковые требования в полном объеме.