В Рязанской области снова объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщили в РСЧС. Оповещение было опубликовано 16 января в 17:50. Угроза действует на территории Рязани и всей области. Жителей призвали не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице, рекомендовали зайти в ближайшее здание и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».

Напомним, до этого угрозу атаки БПЛА объявляли в 14:21.

Позже стало известно, что над Рязанской областью сбили еще один беспилотник.