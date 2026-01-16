В Рязанской области сгорела квартира
Инцидент произошел 15 января в селе Нижнее-Мальцево Сасовского округа. Горел жилой двухквартирный дом. Площадь пожара составила 64 квадратных метра. Огнём уничтожена одна из квартир. В тушении участвовали 14 человек, 4 единицы техники.
В Рязанской области сгорела квартира. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Инцидент произошел 15 января в селе Нижнее-Мальцево Сасовского округа. Горел жилой двухквартирный дом. Площадь пожара составила 64 квадратных метра.
Огнём уничтожена одна из квартир. В тушении участвовали 14 человек, 4 единицы техники.