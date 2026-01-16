В Рязанской области отменена беспилотная опасность
Угроза атаки БПЛА на территории Рязани и области действовала с 14:22 16 января. В 17:24 ее отменили. Напомним, за ночь над Рязанской областью сбили 22 беспилотника, есть пострадавшие. Повреждены фасады двух высоток, одна из которых еще не заселена. Кроме того, обломки беспилотников рухнули на территорию одного из предприятий.
