В Рязанской области объявлена беспилотная опасность

Угроза атаки БПЛА на территории Рязани и области объявлена в 14:22 16 января. Напомним, опасность действовала в регионе и ночью. За ночь над Рязанской областью сбили 22 беспилотника, есть пострадавшие.