Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
-14°
Сбт, 17
-15°
Вск, 18
-9°
ЦБ USD 78.53 -0.04 16/01
ЦБ EUR 91.81 -0.39 16/01
Нал. USD 78.63 / 78.50 16/01 13:45
Нал. EUR 91.77 / 92.67 16/01 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
30 минут назад
164
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 743
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 542
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 766
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области насмерть сбили мужчину, ведутся поиски свидетелей
Сотрудники следственного отдела МО МВД России «Скопинский» сообщили о поиске свидетелей ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом пишет ИД «Пресса». Уточняется, что 4 ноября 2025 года, примерно, с 18:00 до 19:20, водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину на участке автодороги в селе Секирино Скопинского района, перед домом № 76 на улице Хуторская. После аварии виновник скрылся, а сбитый мужчина 1975 года рождения получил травмы, от которых скончался на месте.

Сотрудники следственного отдела МО МВД России «Скопинский» сообщили о поиске свидетелей ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом пишет ИД «Пресса».

Уточняется, что 4 ноября 2025 года, примерно, с 18:00 до 19:20, водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину на участке автодороги в селе Секирино Скопинского района, перед домом № 76 на улице Хуторская.

После аварии виновник скрылся, а сбитый мужчина 1975 года рождения получил травмы, от которых скончался на месте.

Если известна какая-либо информация по данному случаю, позвоните в отдел по одному из номеров: 8 (49156) 2-06-20, 2-02-47, 2-23-80, 2-21-84.