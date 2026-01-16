В Рязанской области насмерть сбили мужчину, ведутся поиски свидетелей

Сотрудники следственного отдела МО МВД России «Скопинский» сообщили о поиске свидетелей ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом пишет ИД «Пресса». Уточняется, что 4 ноября 2025 года, примерно, с 18:00 до 19:20, водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину на участке автодороги в селе Секирино Скопинского района, перед домом № 76 на улице Хуторская. После аварии виновник скрылся, а сбитый мужчина 1975 года рождения получил травмы, от которых скончался на месте.

Сотрудники следственного отдела МО МВД России «Скопинский» сообщили о поиске свидетелей ДТП, в котором погиб мужчина. Об этом пишет ИД «Пресса».

Уточняется, что 4 ноября 2025 года, примерно, с 18:00 до 19:20, водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину на участке автодороги в селе Секирино Скопинского района, перед домом № 76 на улице Хуторская.

После аварии виновник скрылся, а сбитый мужчина 1975 года рождения получил травмы, от которых скончался на месте.

Если известна какая-либо информация по данному случаю, позвоните в отдел по одному из номеров: 8 (49156) 2-06-20, 2-02-47, 2-23-80, 2-21-84.