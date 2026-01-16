В Рязани скончалась предприниматель Екатерина Котлубей

Женщину похоронили 15 января. «Она начинала консультантом в отделе по обеспечению деятельности уполномоченного. Потом стала начальником отдела, а позже — предпринимателем. Она всегда двигалась вперед, не боялась ответственности и новых задач», — отметил Пронин.