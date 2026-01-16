В Рязани произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась в пятницу, 16 января, на улице Мервинской. Отмечается, что столкнулись два автомобиля, они получили небольшие механические повреждения. Движение на участке дороги было затруднено. Информации о пострадавших нет.