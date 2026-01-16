В Рязани полицейские раскрыли серию краж из квартир пенсионеров

Следователи полиции завершили расследование уголовного дела о серии краж, совершенных группой из четырех мужчин в Рязани, Костроме, Иванове и Владимире. По подозрению в преступлениях задержаны три брата в возрасте от 39 до 44 лет и их 39-летний знакомый. С октября 2024 года мужчины под видом водопроводчиков проникали в квартиры пожилых людей, отвлекали их осмотром труб, а в это время забирали сбережения. В результате пострадали семь пенсионеров в возрасте от 85 до 94 лет, общий ущерб составил более 1,4 миллиона рублей. Отмечается, что подозреваемые, ранее судимые за квартирные кражи, постоянно меняли места проживания и соблюдали меры конспирации. Старший брат, объявленный в федеральный розыск, был задержан вместе с остальными. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. С утвержденным обвинительным заключением материалы направлены в суд.

