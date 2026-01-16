В Рязани отключился свет на нескольких улицах

В Рязани отключили электроэнергию по нескольким адресам. Об этом сообщили в РГРЭС. В 18:12 свет пропал на улицах: Новоселов, Советской Армии, Верхняя, Тимуровцев, Тимакова. В настоящее время бригады энергетиков работают над локализацией поврежденного участка сети.