В Рязани отключился свет на нескольких улицах
В Рязани отключили электроэнергию по нескольким адресам. Об этом сообщили в РГРЭС. В 18:12 свет пропал на улицах: Новоселов, Советской Армии, Верхняя, Тимуровцев, Тимакова. В настоящее время бригады энергетиков работают над локализацией поврежденного участка сети.
