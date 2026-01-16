В Рязани начали реставрировать здание казначейства
Управление казначейства находится на улице Петрова, в здании бывшего кинотеатра «Мир». Судя по кадрам, начали реставрировать фасад и колонны.
В Рязани начали реставрировать здание казначейства. Об этом 16 января сообщили в Telegram-канале «Твиглс | медиа Рязань».
Фото взято из Telegram-канала «Твиглс | медиа Рязань».