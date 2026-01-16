В Рязани 16 января отключат холодную воду по нескольким адресам

В Рязани 16 января в связи с проведением ремонтных работ будет временно отключена подача холодной воды. Об этом сообщили в городском водоканале.

С 09:00 до 17:00 без холодной воды останутся жители дома № 22 на улице Маяковского.

С 09:30 до 17:00 водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

улица Новоселов, дома 35а, 33 Г, 37, 37 к.1;

улица Новоселов, дом 33 В (храм).

С 09:30 до 18:00 холодную воду отключат по адресам: