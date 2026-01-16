В России ужесточат правила медосмотра для мигрантов

В Госдуму внесли законопроект, который ужесточает требования к трудовым мигрантам в части прохождения медицинских осмотров. Инициатива предусматривает ряд строгих мер для контроля за состоянием здоровья приезжих, передает «Абзац».

Теперь суд сможет выдворять из страны тех, кто уклоняется от медосмотра, даже если мигрант состоит в браке с гражданином России. Проводить обследование смогут только специально аккредитованные медицинские учреждения, а все расходы на медосмотры лягут на плечи самих мигрантов.

За уклонение от прохождения осмотра предусмотрен штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей, что в 12 раз выше прежней суммы.

Использование поддельной медицинской справки повлечет уголовную ответственность и может грозить лишением свободы на срок до четырех лет. Медицинские организации, нарушившие порядок проведения обследований, смогут получить штраф до одного миллиона рублей.