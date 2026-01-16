Рязань
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
20 минут назад
136
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 734
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 542
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 765
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В России ужесточат правила медосмотра для мигрантов
В Госдуму внесли законопроект, который ужесточает требования к трудовым мигрантам в части прохождения медицинских осмотров. Инициатива предусматривает ряд строгих мер для контроля за состоянием здоровья приезжих, передает «Абзац».

Теперь суд сможет выдворять из страны тех, кто уклоняется от медосмотра, даже если мигрант состоит в браке с гражданином России. Проводить обследование смогут только специально аккредитованные медицинские учреждения, а все расходы на медосмотры лягут на плечи самих мигрантов.

За уклонение от прохождения осмотра предусмотрен штраф в размере от 25 до 50 тысяч рублей, что в 12 раз выше прежней суммы.

Использование поддельной медицинской справки повлечет уголовную ответственность и может грозить лишением свободы на срок до четырех лет. Медицинские организации, нарушившие порядок проведения обследований, смогут получить штраф до одного миллиона рублей.