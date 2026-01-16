В России произошел масштабный сбой в работе игры Brawl Stars

Пользователи из разных регионов России пожаловались на сбой в работе игры Brawl Stars. По их словам, приложение не открывается или работает с ошибками.

Согласно данным сервиса Downdetector, пик жалоб пришелся на 12:30.

За последние сутки зафиксировано около 700 обращений, за последний час — 124. Причины сбоя пока не сообщаются.