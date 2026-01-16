В России призвали вернуть смертную казнь за коррупцию

В РФ предложили восстановить смертную казнь для лиц, совершивших коррупцию в особо крупных размерах. С инициативой выступил председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович, сообщает «Абзац». Он планирует направить предложение председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

«Партия „Коммунисты России“ неоднократно предлагала вернуть в Уголовный кодекс смертную казнь за коррупцию в особо крупных размерах, а также для изменников Родины и педофилов. Мы ориентируемся не на практику Китая, а на опыт СССР, где это работало», — заявил Малинкович.

По его словам, особо крупный размер ущерба должны совместно определять Верховный суд, прокуратура, законодатели и общественность. При этом должны быть прописаны смягчающие обстоятельства, но организаторы коррупционных схем, по мнению депутата, должны нести смертную ответственность.