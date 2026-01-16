В РГРЭС сообщили о восстановлении электроэнергии

В Рязани восстановили электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба РГРЭС. По информации электросетей, свет вернули для большинства потребителей к 11:12. Полное восстановление завершили в 12:25. Напомним, ранее в Рязани отключили свет на 15 улицах. Это произошло, примерно, в 10:20.