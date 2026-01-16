В РФ стали бесплатными несколько методов лечения рака по ОМС

Теперь онкобольные смогут проходить фотодинамическую терапию при раке мочевого пузыря и кардии, а также чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения. В перечень вошли офтальмологические операции: лазерная коагуляция глазного дна и склеропластика. Для пациентов с сердечными заболеваниями доступны радиочастотная абляция и замена дефибрилляторов. Также включены лапароскопическая резекция желудка, билиопанкреатическое шунтирование и трансплантация почки и клеток поджелудочной железы.

В РФ стали бесплатными несколько методов лечения рака по ОМС. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, предоставляемой бесплатно по полису ОМС, пополнился 15 новыми позициями», — говорится в сообщении.

