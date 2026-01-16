В Крыму росгвардейцу оторвало руку во время учений

В Крыму на учебных маневрах Росгвардии 27-летний полицейский получил тяжелые травмы после взрыва светошумовой гранаты «Заря-2М». Инцидент произошел, когда сотрудник Росгвардии метнул гранату в коллегу, выполнявшего роль «террориста». Пострадавший инстинктивно схватил снаряд, после чего произошел взрыв, информация появилась в соцсетях.

В результате мужчине ампутировали кисть, он получил ожоги, осколочные ранения и потерял слух. Уголовное дело по факту происшествия было закрыто, запись с шлемной камеры исчезла. В Росгвардии заявили, что инцидент произошел по вине самого пострадавшего.

Сам полицейский утверждает, что о применении гранаты не был предупрежден, и намерен привлечь коллег к ответственности за халатность.