В Госжилинспекции отреагировали на жалобы рязанцев на неубранные дворы и сосульки на крышах

Отмечается, что на этой неделе в областную жилинспекцию поступило несколько сотен обращений. «Сотрудники ежедневно проводят рейды по контролю за уборкой снега на придомовых территориях и удалению наледей и сосулек с крыш. По тем фактам, которые мы уже зафиксировали, по нарушениям со стороны УК и ТСЖ, будет рассмотрен вопрос по привлечению к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа от 250 тысяч рублей», — заявил Александр Денискин, заместитель начальника государственной жилищной инспекции Рязанской области.

