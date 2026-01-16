Рязань
В Госдуме выступили против повышения соцвзносов на 1-5% для молодых россиян
