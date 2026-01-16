В Госдуме выступили против повышения соцвзносов на 1-5% для молодых россиян

В Госдуме раскритиковали предложение Минфина увеличить соцвзносы для финансирования системы долговременного ухода (СДУ). В частности, недовольство выразил Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия», пишет «Абзац».
Вместо этого он предложил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых и ввести налог на роскошь.
Миронов отметил, что система долговременного ухода нужна инвалидам и пенсионерам, но сейчас недостаточно ресурсов, чтобы обеспечить всех необходимыми услугами. Минфин предлагает увеличить соцвзносы для работающих россиян младше 1997 года рождения на 1-5%.
По мнению депутата, ответственность за создание системы соцпомощи должна лежать на государстве, а не на гражданах. Он подчеркнул, что нужно найти бюджетные средства, например, через разумное налогообложение.
По экспертным оценкам, около 7,5 миллионов человек нуждаются в СДУ, но сейчас она охватывает лишь 200 тысяч.
Миронов также предложил ввести прогрессивную шкалу налогов, чтобы улучшить финансирование пенсионной системы и систему долговременного ухода.