В Госдуме рассказали, смогут ли роботы-доставщики заменить живых курьеров
Фото: Мосфронт.