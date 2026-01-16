В Госдуме рассказали, смогут ли роботы-доставщики заменить живых курьеров

Роботы-доставщики становятся все более популярными, экономя время и деньги, однако полностью заменить живых курьеров они пока не могут. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, передает «Газета. ру». По словам парламентария, доставка продуктов является типовой задачей, которую можно автоматизировать. Современные роботы-доставщики, или «роверы», способны нести на борту до 20 килограммов и работают почти 10 часов на одной зарядке. Однако, несмотря на преимущества, у роботов есть свои недостатки. Толмачев отметил, что они имеют плохую проходимость и могут доставлять заказы только до подъезда, а это неудобно для некоторых получателей, таких как пожилые люди или молодые мамы.

Фото: Мосфронт.