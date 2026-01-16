В Госдуме напомнили о льготах на оплату ЖКХ для многодетных семей

Многодетные семьи в России имеют право не платить не менее трети стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также получать дополнительные льготы на капремонт и содержание жилья. Об этом РИА «Новости» сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, базовый размер скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных составляет минимум 30% от начисленной суммы, при этом регионы могут увеличивать объем поддержки.

Депутат уточнил, что в большинстве случаев льгота назначается беззаявительно: с момента присвоения семье статуса многодетной. При необходимости граждане могут уточнить параметры поддержки или подтвердить право на нее через МФЦ.

Кроме того, меры поддержки включают компенсацию взносов на капитальный ремонт и полное или частичное освобождение от платы за содержание жилого помещения в пределах, установленных субъектом РФ.