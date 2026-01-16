Рязань
Как «не заглохнуть» зимой? Январский чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
2 часа назад
160
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
5 часов назад
436
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 968
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 552
В 2026 году более 60 рязанцев привлекли к ответственности за незаконную торговлю
