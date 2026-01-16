В 2026 году более 60 рязанцев привлекли к ответственности за незаконную торговлю

Рязанцам напомнили, что за незаконную торговлю грозит предупреждение или штраф. Для граждан он составит от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. В мэрии также уточнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, так как у продавцов нет санитарных книжек. Напомним, в 2025 году общая сумма наложенных штрафов за незаконную торговлю составила 6 146 600 рублей.

С начала 2026 года 62 нарушителя привлечены к ответственности за незаконную торговлю в Рязани. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе мэрии.

Рязанцам напомнили, что за незаконную торговлю грозит предупреждение или штраф. Для граждан он составит от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

В мэрии также уточнили, что покупать продукты в местах несанкционированной торговли может быть опасно, так как у продавцов нет санитарных книжек.

Напомним, в 2025 году общая сумма наложенных штрафов за незаконную торговлю составила 6 146 600 рублей.