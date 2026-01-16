УЖК «Зеленый сад — мой дом» продолжает устранять последствия снегопада в Рязани

После снегопадов в Рязани осложнилась ситуация с уборкой улиц и дворов. УЖК «Зеленый сад — мой дом» с первых дней подключилась к расчистке города. Сотрудники компании работали на улицах Пожалостина, Сенная, Семинарская, а также в районе площади Попова. Администрации города предоставили технику для уборки снега.

В компании сообщили, что разделяют обеспокоенность жителей состоянием дворовых территорий и принимают меры для исправления ситуации. В ближайшие дни все дворы, находящиеся на обслуживании УЖК, планируют привести в надлежащее состояние в соответствии со стандартами управляющей компании.

Директор УЖК «Зеленый сад — мой дом» Илья Алеевский подробнее рассказал о ходе работ в видеообращении.

Также в УЖК сообщили, что жителям домов, где уборку снега провели с отставанием от графика, сделают перерасчет платы за содержание жилья.