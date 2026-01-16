Ушел из жизни основатель сети ресторанов Ginza Project Вадим Лапин

Основатель сети ресторанов Ginza Project Вадим Лапин ушел из жизни. Об этом сообщила компания в соцсетях. «С глубокой скорбью информируем о смерти нашего основателя — Вадима Валентиновича Лапина. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием», — говорится в сообщении. Управление компанией теперь возложено на Марка Лапина, сына Вадима Лапина. Информация о дате и месте прощания с основателем пока не опубликована.