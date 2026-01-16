Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
-16°
Сбт, 17
-15°
Вск, 18
-9°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 78.21 / 78.50 16/01 18:25
Нал. EUR 91.60 / 92.57 16/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Январский чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
2 часа назад
160
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
5 часов назад
436
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 968
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 552
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Украинский суд избрал меру пресечения Тимошенко
Лидеру «Батькивщины» назначили залог в 33 млн гривен. Также ей предстоит носить электронный браслет. Помимо прочего, Тимошенко обязали сдать свой загран паспорт и общаться с 66 парламентариями.

Украинский суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости.LIVE».

Лидеру «Батькивщины» назначили залог в 33 млн гривен. Также ей предстоит носить электронный браслет. Помимо прочего, Тимошенко обязали сдать свой загран паспорт и общаться с 66 парламентариями.

Ранее в Киевском офисе «Батькивщины» и частной резиденции прошли обыски. В свою очередь Тимошенко назвала облаву «грандиозным пиар-ходом» и «зачисткой конкурентов».