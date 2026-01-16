Украинский суд избрал меру пресечения Тимошенко

Лидеру «Батькивщины» назначили залог в 33 млн гривен. Также ей предстоит носить электронный браслет. Помимо прочего, Тимошенко обязали сдать свой загран паспорт и общаться с 66 парламентариями.