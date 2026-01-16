Украинский суд избрал меру пресечения Тимошенко
Лидеру «Батькивщины» назначили залог в 33 млн гривен. Также ей предстоит носить электронный браслет. Помимо прочего, Тимошенко обязали сдать свой загран паспорт и общаться с 66 парламентариями.
Украинский суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости.LIVE».
Лидеру «Батькивщины» назначили залог в 33 млн гривен. Также ей предстоит носить электронный браслет. Помимо прочего, Тимошенко обязали сдать свой загран паспорт и общаться с 66 парламентариями.
Ранее в Киевском офисе «Батькивщины» и частной резиденции прошли обыски. В свою очередь Тимошенко назвала облаву «грандиозным пиар-ходом» и «зачисткой конкурентов».