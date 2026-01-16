Ученые предупредили, что рост числа магнитных бурь продолжится до 2028 года

На Солнце образовалась крупная корональная дыра размером около 1 миллиона километров. Эта дыра имеет необычную форму, напоминающую перевернутую цифру «1». Корональные дыры начали «оккупировать» Солнце с 2025 года, что привело к увеличению числа магнитных бурь. На данный момент нет признаков изменения этой тенденции, и ожидается, что в новом году количество магнитных бурь превысит предыдущие значения. По прогнозам, этот рост будет продолжаться как минимум до 2028 года.

На Солнце образовалась крупная корональная дыра размером около 1 миллиона километров, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Эта дыра имеет необычную форму, напоминающую перевернутую цифру «1». Ученые отмечают, что при наличии фантазии в этой форме можно разглядеть и другие образы.

Корональные дыры начали «оккупировать» Солнце с 2025 года, что привело к увеличению числа магнитных бурь.

На данный момент нет признаков изменения этой тенденции, и ожидается, что в новом году количество магнитных бурь превысит предыдущие значения.

По прогнозам, этот рост будет продолжаться как минимум до 2028 года. Но как плюс это создаст благоприятные условия для наблюдения северных сияний.