Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
-14°
Сбт, 17
-15°
Вск, 18
-9°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 78.21 / 78.50 16/01 18:25
Нал. EUR 91.60 / 92.57 16/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Январский чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
6 часов назад
268
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
9 часов назад
557
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
7 157
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 563
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
У экс-мэра Сочи изъяли элитную недвижимость и часы на 1,9 млрд
В доход государства изъято 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, в том числе элитное жилье около Эрмитажа в Санкт-Петербурге, пять автомобилей Mercedes, деньги, предметы роскоши, наручные часы зарубежных производителей и ювелирные изделия. Уточняется, что решение суда обращено к немедленному исполнению. По данным РЕН ТВ, о задержании экс-мэра Алексея Копайгородского стало известно в сентябре 2024 года. Его арестовали по уголовному делу о присвоении и растрате. Супруга экс-мэра обвиняется в пособничестве и подкупе свидетелей.

Хостинский районный суд Сочи изъял имущество экс-мэра курорта Алексея Копайгородского и аффилированных с ним лиц в доход государства на общую сумму порядка 1,6 млрд рублей. Об этом 16 января сообщило ТАСС.

В доход государства изъято 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, в том числе элитное жилье около Эрмитажа, пять автомобилей Mercedes, деньги, предметы роскоши, наручные часы зарубежных производителей и ювелирные изделия.

Уточняется, что решение суда обращено к немедленному исполнению.

По данным РЕН ТВ, о задержании экс-мэра стало известно в сентябре 2024 года. Его арестовали по уголовному делу о присвоении и растрате. Супруга экс-мэра обвиняется в пособничестве и подкупе свидетелей.

Фото: скриншот из видео Telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы».