У экс-мэра Сочи изъяли элитную недвижимость и часы на 1,9 млрд

В доход государства изъято 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, в том числе элитное жилье около Эрмитажа в Санкт-Петербурге, пять автомобилей Mercedes, деньги, предметы роскоши, наручные часы зарубежных производителей и ювелирные изделия. Уточняется, что решение суда обращено к немедленному исполнению. По данным РЕН ТВ, о задержании экс-мэра Алексея Копайгородского стало известно в сентябре 2024 года. Его арестовали по уголовному делу о присвоении и растрате. Супруга экс-мэра обвиняется в пособничестве и подкупе свидетелей.

Хостинский районный суд Сочи изъял имущество экс-мэра курорта Алексея Копайгородского и аффилированных с ним лиц в доход государства на общую сумму порядка 1,6 млрд рублей. Об этом 16 января сообщило ТАСС.

В доход государства изъято 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, в том числе элитное жилье около Эрмитажа, пять автомобилей Mercedes, деньги, предметы роскоши, наручные часы зарубежных производителей и ювелирные изделия.

Уточняется, что решение суда обращено к немедленному исполнению.

По данным РЕН ТВ, о задержании экс-мэра стало известно в сентябре 2024 года. Его арестовали по уголовному делу о присвоении и растрате. Супруга экс-мэра обвиняется в пособничестве и подкупе свидетелей.

Фото: скриншот из видео Telegram-канала «Суды общей юрисдикции города Москвы».