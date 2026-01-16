Суд потребовал провести проверку здания спортивной школы в Рязанской области

Рязанский районный суд вынес решение о необходимости обследования здания Кораблинской детско-юношеской спортивной школы. Об этом сообщила пресс-служба областного суда. Прокурор обратился в суд, так как во время проверки выяснилось, что здание не прошло современное обследование для обеспечения безопасности, в том числе для защиты от террористических угроз. Суд постановил, что обследование должно быть проведено в течение года. Судьи отметили, что отсутствие такого обследования может привести к опасным ситуациям и травмам. В итоге апелляция была отклонена, и решение суда вступило в силу.

