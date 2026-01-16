Скончался кинооператор и режиссер Анатолий Заболоцкий

Анатолий Заболоцкий скончался 16 января на 91-м году жизни. Причина смерти не указана. Он участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов. Работал с режиссерами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе, Вадимом Абдрашитовым. Среди его наиболее известных операторских работ — фильмы «Альпийская баллада», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Слово для защиты», «Обрыв» и другие. Как актер снимался в фильмах «Слово для защиты», «Печки-лавочки», как сценарист и режиссер участвовал в создании документального фильма «Слово матери» (1979).

Скончался член Союза кинематографистов России, кинооператор, режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Заболоцкий. Об этом сообщили в Telegram-канале общественной организации.

Анатолий Заболоцкий скончался 16 января на 91-м году жизни. Причина смерти не указана.

Он участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов. Работал с режиссерами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе, Вадимом Абдрашитовым. Среди его наиболее известных операторских работ — «Альпийская баллада», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Слово для защиты», «Обрыв» и другие.

Как актер снимался в фильмах «Слово для защиты», «Печки-лавочки», как сценарист и режиссер участвовал в создании документального фильма «Слово матери» (1979).

Анатолий Заболоцкий — обладатель Премии Ленинского комсомола — за фильм «Слово для защиты». Награжден Международной премией Андрея Первозванного «За Веру и Верность».