Скончался кинооператор и режиссер Анатолий Заболоцкий

Скончался член Союза кинематографистов России, кинооператор, режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Заболоцкий. Об этом
Анатолий Заболоцкий скончался 16 января на 91-м году жизни. Причина смерти не указана.
Он участвовал в создании 15 художественных и восьми документальных фильмов. Работал с режиссерами Василием Шукшиным, Александром Миндадзе, Вадимом Абдрашитовым. Среди его наиболее известных операторских работ — «Альпийская баллада», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Слово для защиты», «Обрыв» и другие.
Как актер снимался в фильмах «Слово для защиты», «Печки-лавочки», как сценарист и режиссер участвовал в создании документального фильма «Слово матери» (1979).
Анатолий Заболоцкий — обладатель Премии Ленинского комсомола — за фильм «Слово для защиты». Награжден Международной премией Андрея Первозванного «За Веру и Верность».