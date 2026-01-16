Рязанские полицейские выявили 8 нарушителей после рейда на рынках

В Рязани сотрудники полиции совместно с налоговой инспекцией провели рейд на крупных городских рынках. Мероприятие прошло 15 января, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

В ходе рейда полицейские и налоговики зафиксировали факты продажи товаров без применения контрольно-кассовой техники. Во многих торговых точках кассовые аппараты имелись, но продавцы умышленно их не использовали, из-за чего чеки покупателям не выдавались.

Всего было выявлено 8 подобных нарушений. По каждому факту возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. Виновным грозят штрафы от 10 до 30 тысяч рублей.