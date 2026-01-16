Рязанские полицейские депортировали иностранцев за нарушение закона

По данным полицейских, уроженца одной из стран Юго-Восточной Европы судили за торговлю наркотиками, гражданин одной из стран Средней Азии отбыл срок за мошенничество. Нахождение мигрантов в России признали нежелательным. Из исправительных колоний их доставили в Центр временного содержания УМВД, где двое мужчин проживали во время оформления документов на депортацию. После сотрудники полиции сопроводили мигрантов в международный аэропорт. В страны гражданской принадлежности они выехали за свой счет.

Рязанские полицейские депортировали иностранцев за нарушение закона. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полицейских, уроженца одной из стран Юго-Восточной Европы судили за торговлю наркотиками, гражданин одной из стран Средней Азии отбыл срок за мошенничество. Нахождение мигрантов в России признали нежелательным.

Из исправительных колоний мужчин доставили в Центр временного содержания УМВД, где они проживали во время оформления документов на депортацию.

После сотрудники полиции сопроводили мигрантов в международный аэропорт. В страны гражданской принадлежности они выехали за свой счет.