Рязанская прокуратура выявила 240 нарушений в сфере водоснабжения в 2025 году

Рязанская прокуратура выявила 240 нарушений закона в сфере водоснабжения в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Более 180 мер реагирования — в Михайловском, Пителинском, Скопинском, Касимовском, Сараевском округах и ещё нескольких районах.

После вмешательства прокуратуры региона восстановили водоснабжение для 346 человек, протянули водопроводные сети в 200 метров, построили новую водозаборную установку, отремонтировали трубы и собрали пробы воды.