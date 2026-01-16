Рязань
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 573
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 532
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 740
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 504
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Рязанская прокуратура выявила 240 нарушений в сфере водоснабжения в 2025 году
Более 180 мер реагирования — в Михайловском, Пителинском, Скопинском, Касимовском, Сараевском округах и ещё нескольких районах. После вмешательства прокуратуры региона восстановили водоснабжение для 346 человек, протянули водопроводные сети в 200 метров, построили новую водозаборную установку, отремонтировали трубы и собрали пробы воды.

Рязанская прокуратура выявила 240 нарушений закона в сфере водоснабжения в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Более 180 мер реагирования — в Михайловском, Пителинском, Скопинском, Касимовском, Сараевском округах и ещё нескольких районах.

После вмешательства прокуратуры региона восстановили водоснабжение для 346 человек, протянули водопроводные сети в 200 метров, построили новую водозаборную установку, отремонтировали трубы и собрали пробы воды.