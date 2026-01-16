Рязанская НПК наградила лучших наставников

Накануне Международного дня наставничества, 17 января, Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») наградила победителей первого этапа корпоративного конкурса «Лучший наставник молодых специалистов» и «Лучший наставник рабочих». Наставникам вручили дипломы и памятные подарки.

В номинации «Лучший наставник молодых специалистов» первые три места заняли Кирилл Бабкин, Сергей Фоломкин и Юрий Колупаев. Среди наставников рабочих — Александр Трушкин, Галина Старостина и Марина Борисова.

В компании отметили, что наставничество помогает молодым специалистам и рабочим делать первые шаги в профессии, а наставникам — совершенствовать профессиональные и управленческие навыки. Для рабочих период наставничества длится 3-9 месяцев, для молодых специалистов наставники курируют их работу в течение трех лет. Сегодня 77 наставников РНПК ведут подготовку нового поколения специалистов.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» является одним из основных поставщиков нефтепродуктов в Центральном федеральном округе. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая экологичные «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.