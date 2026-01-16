Рязанку оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранцев

В Рязани вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда по делу о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба суда.

С 2024 по 2025 год местная жительница неоднократно регистрировала по месту своего проживания знакомых иностранных граждан, не намереваясь предоставлять им жилье. Всего зафиксировано шесть эпизодов. Недостоверные сведения были внесены в государственную систему миграционного учета.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину. Суд признал ее виновной по статье 322.3 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.