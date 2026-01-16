Рязанцы смогут увидеть полярное сияние

Полярное сияние можно наблюдать в регионе в ночь на субботу, 17 января. «Полярное сияние спешит в Рязанскую область! Кто за городом — следите за северной стороной горизонта», — написали астрономы.