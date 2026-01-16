Рязанцы сфотографировали заваленную снегом парковку для инвалидов в центре

Рязанцы сфотографировали заваленную снегом парковку для инвалидов в центре города. Комментарий с жалобой появился в комментариях под постами губернатора Павла Малкова.

Кадр сделан вечером 15 января. На нем можно увидеть парковочное место, предназначенное для инвалидов, на улице Ленина, около ТЦ «Аркада». Судя по фото, снег навален на территории всей парковки.

Напомним, корреспондент РЗН. Инфо проверяла состояние платных парковок в центре города после массовых жалоб рязанцев на их состояние после обильных снегопадов.