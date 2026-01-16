Рязанцам рассказали, как нырять в прорубь, не навредив организму

Рязанцам рассказали, как нырять в прорубь, не навредив организму. Об этом рассказала врач — реаниматолог-анестезиолог Юлия Одеркова.

Она отметила, что Крещенские купания в проруби — серьезное испытание для организма, особенно неподготовленного человека.

Врач подчеркнула, что купания противопоказаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесшим инфаркт, инсульт, страдающим бронхиальной астмой, глаукомой, с хроническими заболеваниями почек, моче-выделительной системы, беременным женщинам, а также недавно перенесшим ОРВИ, грипп, пневмонию, пожилым людям.

«Погружение тела в холодную воду — стресс для всего организма. Происходит сужение периферических сосудов, выброс гормонов, увеличивается нагрузка на сердечную мышцу и бронхо-легочную систему. Результатом может стать остановка сердца или дыхания», — заявила Одеркова.

По словам медика, подготовиться к купанию в проруби следует заранее. Следует полностью отказаться от алкоголя, надеть удобную одежду, перед погружением стоит сделать небольшую разминку.

-«Как правило, делается три погружения, но если после первого человек почувствовал дискомфорт, головокружение, мелькание перед глазами „мушек“, то лучше выйти из купели. Пребывание в воде не должно превышать 15-30 секунд. После выхода из купели насухо вытираемся полотенцем, переодеваемся и пьем теплое питье. Алкоголь категорически противопоказан», — заключила Одеркова.

Ранее МЧС опубликовало список мест для крещенских купаний в Рязанской области.