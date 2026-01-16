Россиянам назвали признаки «заражения» гаджета

Рязань
По данным МВД, чтобы определить признаки «заражения» мобильного устройства с операционной системой Android, необходимо изучить раздел «настройки — приложения — установочные пакеты». Если в списке приложений будет таблица Excel или pdf-документ, это повод насторожиться. В МВД добавили, что в разделе «приложения — автозапуск приложений» тоже можно увидеть подозрительную активность. «Если файл включает себя сам раньше всех остальных приложений — удалите его», — заявили в министерстве.

