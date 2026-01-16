Рязань
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
19 минут назад
133
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 734
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 542
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 765
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя в феврале
Россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя в феврале. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Последняя неделя месяца закончится четырьмя рабочими днями — с 24 по 27 февраля из-за Дня защитника Отечества.

Всего за год нас ждут сокращённых недель:

в марте — с 10 по 13;

в апреле — с 27 по 30;

в мае — с 12 по 15;

в июне — с 8 по 11;

в ноябре — разделённая на две части неделя с выходным 4 ноября;

в декабре — трёхдневная рабочая неделя с выходным 31 декабря.