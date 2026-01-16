Россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя в феврале

Последняя неделя месяца закончится четырьмя рабочими днями — с 24 по 27 февраля из-за Дня защитника Отечества. Всего за год нас ждут сокращённых недель: в марте — с 10 по 13; в апреле — с 27 по 30; в мае — с 12 по 15; в июне — с 8 по 11; в ноябре — разделённая на две части неделя с выходным 4 ноября; в декабре — трёхдневная рабочая неделя с выходным 31 декабря.