Россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя в феврале
Россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя в феврале. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Последняя неделя месяца закончится четырьмя рабочими днями — с 24 по 27 февраля из-за Дня защитника Отечества.
Всего за год нас ждут сокращённых недель:
в марте — с 10 по 13;
в апреле — с 27 по 30;
в мае — с 12 по 15;
в июне — с 8 по 11;
в ноябре — разделённая на две части неделя с выходным 4 ноября;
в декабре — трёхдневная рабочая неделя с выходным 31 декабря.