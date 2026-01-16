Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пострадавшими от ночной атаки БПЛА на Рязань

«Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам», — отметили в прокуратуре. Рязанцам посоветовали обратиться на горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи +7 (910) 631-08-17. Напомним, в ночь на 16 января над Рязанской областью сбили 22 БПЛА. В результате атаки поврежден многоквартирный дом, есть пострадавшие.

