Повара и дворники стали самыми дефицитными специалистами в Рязанской области

В Рязанской области в конце 2025 года наиболее остро ощущался дефицит поваров, дворников и продавцов-консультантов. Об этом свидетельствуют данные HeadHunter. По итогам декабря в первую пятерку самых дефицитных профессии вошли повара — на одну вакансию приходилось всего 0,8 резюме, дворники (1,0), продавцы-консультанты (1,3), операторы производственной линии (1,5) и электромонтажники (1,7).

В Рязанской области в конце 2025 года наиболее остро ощущался дефицит поваров, дворников и продавцов-консультантов. Об этом свидетельствуют данные HeadHunter.

По итогам декабря в первую пятерку самых дефицитных профессии вошли повара — на одну вакансию приходилось всего 0,8 резюме, дворники (1,0), продавцы-консультанты (1,3), операторы производственной линии (1,5) и электромонтажники (1,7).

Также кадровый голод фиксируется в отдельных сферах экономики региона. Наиболее напряженная ситуация сложилась в розничной торговле: 1,6 резюме на вакансию. В туризме и производстве показатель составил по 3,0, в медицине — 3,5, в строительстве и среди рабочих профессии — по 3,7, в автобизнесе — 3,9.