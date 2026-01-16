Рязань
Повара и дворники стали самыми дефицитными специалистами в Рязанской области
Также кадровый голод фиксируется в отдельных сферах экономики региона. Наиболее напряженная ситуация сложилась в розничной торговле: 1,6 резюме на вакансию. В туризме и производстве показатель составил по 3,0, в медицине — 3,5, в строительстве и среди рабочих профессии — по 3,7, в автобизнесе — 3,9.