Поставки электроэнергии из России в Китай могут возобновиться

Поставки электроэнергии из России в Китай могут возобновиться при условии поступления соответствующего запроса из Пекина. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго РФ. В ведомстве отметили, что экспорт электроэнергии может возобновиться «при получении соответствующего запроса» от Китая и «достижении взаимовыгодных условий сотрудничества». При этом ключевым приоритетом для России остается обеспечение электроэнергией динамично развивающейся экономики Дальнего Востока. Напомним, ранее сообщили, что с 1 января Китай полностью прекратил закупку электроэнергии из России.

