Пассажирский автобус попал в ДТП в Рязанской области
Авария произошла в Касимове в микрорайоне Сиверка. Столкнулись автобус и легковушка. Отмечается, что из-за ДТП был перекрыт участок дороги. Информации о пострадавших нет.
Пассажирский автобус попал в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Автоклуб Касимова».
