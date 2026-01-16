Пассажирский автобус попал в ДТП в Рязанской области

Авария произошла в Касимове в микрорайоне Сиверка. Столкнулись автобус и легковушка. Отмечается, что из-за ДТП был перекрыт участок дороги. Информации о пострадавших нет.