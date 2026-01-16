Опасность БПЛА на территории Рязанской области отменили

Опасность БПЛА на территории Рязанской области отменили. Об этом сообщили в РСЧС. Беспилотная опасность действовала в Рязани и области с 17:50 16 января. Жителей призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 18:25 16 января угрозу на территории региона отменили. Позже стало известно, что над Рязанской областью перехватили еще один беспилотник.