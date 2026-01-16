Общественник предложил давать водителям шанс перед штрафстоянкой

Общественник Алексей Ярошенко предложил давать водителям 30 минут на перемещение неправильно припаркованного автомобиля перед эвакуацией. По его мнению, это снизит нагрузку на эвакуаторы, сэкономит время и деньги водителей.