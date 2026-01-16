Нефть резко подешевела из-за ситуации вокруг Ирана

Цены на нефть показали самое сильное падение с июня 2025 года после ослабления геополитической напряженности вокруг Ирана, сообщает Bloomberg.

По итогам торгов 15 января фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевели на 4,2% — до 63,8 доллара за баррель. На следующий день котировки частично отыграли снижение и выросли до 64 долларов.

Инвесторы снизили опасения по поводу возможных перебоев с добычей и поставками нефти после сообщений о сокращении риска военного удара США по Ирану. Исламская республика остается одним из крупнейших экспортеров нефти в мире.

Ранее СМИ сообщали, что страны Персидского залива убедили Вашингтон отказаться от силового сценария, а Тегеран получил заверения в отсутствии планов нападения.