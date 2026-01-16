Названо число россиян, заключивших контракт с Минобороны в 2025 году
По словам Дмитрия Медведева, в 2025 году контракт о прохождении военной службы заключили более 422 тысяч человек. Еще 32 тысячи пошли добровольцами в российскую армию, добавил зампред Совбеза РФ.
Названо число россиян, заключивших контракт с Минобороны в 2025 году. Об этом 16 января сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по комплектованию войск беспилотных систем, передал RT.
